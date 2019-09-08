ИА «Ореанда-Новости» Глава министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд приняла решение уйти в отставку. Причиной стали разногласия с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Телекомпания Sky News сообщила, что Радд также покидает Консервативную партию. Решение политика связано с тем, что ранее из фракции были исключены депутаты парламента, не поддержавших Джонсона в отношении процедуры выхода королевства из Европейского союза. В своём письме об уходе с поста Радд заявила, что данный поступок представляет собой «акт политического вандализма».

Газета The Sunday Times сообщила, что позицию Радд разделяют ещё как минимум шесть министров.