ИА «Ореанда-Новости» Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия незаконно владеет частью территории республики.

Партия, к которой принадлежит политик, выступает против ратификации пограничного договора с Россией, указывая на то, что в соответствии с ним Москве отходят территории за Нарвой и часть Печор. Претензии эстонских политиков связаны с заключённым в 1920 году Тартуским мирным договором, легитимность которого не признана российскими властями.

Хельме подсчитал, что Россия безосновательно распространила свой суверенитет на 5,2% территории Эстонии. Чиновник возмущён тем, что Москва не только отказывается возвратить спорную территорию либо выплатить соответствующую компенсацию, но и вообще обсуждать этот предмет.

Министр сказал, что Эстония намерена разрешить вопрос в рамках международного права, подчеркнув, что «воевать с Россией мы не собираемся».