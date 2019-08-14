ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Пакистана Мехмудом Куреши.

Российский дипломат указал на необходимость деэскалации напряжённых отношений с Индией. В МИД России отметили, что министры обсуждали «ситуацию в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир» и что «с российской стороны подчёркнута… безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами». «Этой последовательной позиции придерживаются и представители России в ООН», – сказано в сообщении российского дипломатического ведомства.