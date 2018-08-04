ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию об отправке письма Джозефу Данфорду, который возглавляет комитет начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки, начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым. Содержание письма заключалась в предложениях относительно решения проблем гуманитарного разминирования на территории Сирийской Арабской Республики, а также оказания помощи беженцам, подчеркнули в ведомстве. Представители российского ведомства подчеркнули, что разочарованы тем, что власти Соединённых Штатов не стали соблюдать договорённость “о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон”.





Ранее о том, что начальник Генштаба России отправил письмо главе комитета начальников штабов вооруженных сил США, сообщили американские средства массовой информации со ссылкой на секретный служебный документ.



Журналистами было отмечено, что предложения представителей российского государства в США встретили “очень холодно”.





Также российской стороной было предложено властям Соединённых Штатов координировать вопросы гуманитарного разминирования, а также совместно решать другие первоочередные гуманитарные проблемы “для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды”.





Напомним, в июле текущего года российская сторона приступила к гуманитарному разминированию Сирийской Арабской Республики.



По словам представителей оборонного ведомства, в период с 20 по 27 июля, экспертной группой МЧС Российской Федерации были проведены рабочие встречи и консультации с лидерами регионального представительства службы Организации Объединённых Наций по вопросам разминирования на территории Бейрута и Дамаска. Также экспертная группа МЧС РФ встретились с представителями правительства Сирии и обсудили с ними вопросы “многосторонних проектов гуманитарного разминирования в Сирии”. В настоящее время российскими властями оказывается помощь пострадавшим жителям Сирийской Арабской Республики, а также беженцам, возвращающимся из соседних государств.