ИА «Ореанда-Новости». Официальным представителем Министерства обороны Российской Федерации Игорем Конашенковым было сделано заявление о том, что в Сирийской Арабской Республике боевиками готовится очередная провокация с “применением химоружия”, которая послужит поводом для удара по сирийским правительственным объектам со стороны Соединённых Штатов Америки, Французской Республики и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.





Игорь Конашенков утверждает, что провокацию боевики готовят на территории города Джиср Эш-Шугур в провинции Идлиб. Боевиками группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра"*) туда уже было завезено восемь ёмкостей, содержащие хлор. Также в Джиср Эш-Шугур прибыла специальная группа боевиков, которая обучалась обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов частной военной компании Великобритании “Олива”.





По словам официального представителя Министерства обороны Российской Федерации, перед сирийскими боевиками стоит задача имитировать спасение пострадавших от химического оружия в облачении “пресловутых “Белых касок”.



Также Игорем Конашенковым было отмечено, что провокация станет поводом для совершения очередного ракетного удара по Сирийской Арабской Республики, который готовится Соединёнными Штатами и их союзниками. С этой целью



в Персидский залив уже прибыл эсминец Военно-морских сил США "The Sullivans", а на авиационную базу “Эль-Удейд”, которая расположена на территории Катара — стратегический бомбардировщик В-1В.





Представитель Министерства обороны России утверждает, что подтверждением того, что американские власти планируют очередной акт агрессии являются заявления, сделанные высшими представителями Соединённых Штатов, Французской Республики и Соединённого Королевства о намерении “самым решительным образом” дать ответ на применение властями Сирийской Арабской Республики химического оружия.





По информации СМИ, советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе переговоров с российским секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым было сделано заявление о том, что Соединённые Штаты обладают информацией о возможности применения сирийской армией химического оружия при освобождении территорий, контролируемыми боевиками. Джон Болтон подчеркнул, что американские власти готовы ответить на это “ещё более мощными военными действиями”, чем раньше.





* Террористическая организация, запрещенная в России.