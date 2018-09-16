ИА «Ореанда-Новости». Боевиками террористической группировки “Джабхат ан-Нусра” (запрещена на территории Российской Федерации) были доставлены в сирийскую провинцию Идлиб ёмкости с хлором для осуществления провокации и обвинения правительственных сил в использовании химического оружия.



Об этом информирует Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщение опубликовано на странице Министерства обороны Российской Федерации в Facebook.



Об этом информирует Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщение опубликовано на странице Министерства обороны Российской Федерации в Facebook.

По словам представителей ведомства, ёмкости с хлором были привезены в населённый пункт Басанкуль, расположенный на территории провинции Идлиб.



В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии обратились к лидерам вооруженных формирований оппозиции с призывом не прибегать к провокациям, которые могут стать причиной срыва процесса политического урегулирования ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.





Напомним, летом текущего года Министерством обороны Российской Федерации было сделано заявление о том, что боевики готовят инсценировку химической атаки на территории провинции Идлиб. Официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков рассказал, что имитация применения химического оружия начнётся после того, как лидерами вооруженных формирований оппозиции будет получен сигнал “от зарубежных друзей сирийской революции”. Постоянный представитель Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Василия Небензи утверждает, что у Москвы есть неопровержимые доказательства о готовящейся в Сирийской Арабской Республике инсценировке.





Одиннадцатого числа текущего месяца в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступило сообщение о том, в населённый пункт Джиср-Эш-Шугур, который расположен на территории САР, для съёмок постановочной химической атаки прибыли сотрудники нескольких ближневосточных и “ведущего американского” телевизионных каналов. По данным ЦПВС, для участия в инсценировке боевиками были отобраны 22 ребёнка, их родители, а также дети-сироты, которые были похищены из лагеря беженцев.





По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, российской стороной ежедневно представляются факты о готовящейся “Белыми касками” провокации с применением отравляющих веществ. Власти Соединённых Штатов Америки называют работу активистов группы “героической”.