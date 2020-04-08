ИА «Ореанда-Новости». В сообщении, опубликованном на сайте Минздрава РФ, россиян призывают отложить поход к врачам по мере возможности. Это мотивируется огромным ростом нагрузки на медиков за последнее время вследствие коронавирусной инфекции.

Обращаться за госпитализацией и вовсе разрешено только в случае угрозы жизни. Также было отмечено, что система здравоохранения работает на полную силу и помощь получают все пациенты.