ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве предложили установить выплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Минздрава об утверждении правил предоставления в 2020 году межбюджетных трансфертов на выплаты стимулирующего характера медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом и лицам из риска заражения им.

Так, предлагается врачам, оказывающим медико-санитарную помощь (врач-педиатр, врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-пульмонолог), доплачивать 80% среднемесячного дохода.

Врачи, работающие в стационарах с больными или с лицами, у которого он подозревается, получат 100% среднемесячного дохода, средний медперсонал – 50%, младший – 30%.