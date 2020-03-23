23.03.2020, 22:20
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр РФ Сергей Мишустин подписал распоряжении об увольнении Александра Жарова с поста главы Роскомнадзора по его желанию.
Ранее Михаил Мишустин уже проводил изменения в аппарате управления, он освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта страны. В распоряжении говорится, что бывший министр также получил увольнение по собственному желанию.
Ранее Михаил Мишустин уже проводил изменения в аппарате управления, он освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта страны. В распоряжении говорится, что бывший министр также получил увольнение по собственному желанию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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