19.02.2020, 17:58
Мишустин освободил от должности замминистра труда
ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности Светлану Петрову, заместителя министра труда и социальной защиты. На официальном сайте правовой информации уже опубликовано данное распоряжение председателя правительства.
В документе сообщается, что чиновницу сняли с поста замминистра по её собственному желанию и личной просьбе.
Напомним, что недавно российский президент Владимир Путин освободил от должности президентского помощника Владислава Суркова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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