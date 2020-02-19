ИА «Ореанда-Новости» . Российский премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности Светлану Петрову, заместителя министра труда и социальной защиты. На официальном сайте правовой информации уже опубликовано данное распоряжение председателя правительства.

В документе сообщается, что чиновницу сняли с поста замминистра по её собственному желанию и личной просьбе.

Напомним, что недавно российский президент Владимир Путин освободил от должности президентского помощника Владислава Суркова.