ИА «Ореанда-Новости». Уполномоченный по правам человек в РФ Москалькова прокомментировала идею упомянуть в Конституции Бога.

Она отметила, что данное предложение является воззванием для всех конфессий, которое не будет каким-то образом нарушать права атеистов.

Москалькова считает, что в настоящее время понятие справедливости, добра и зла имеют большое значение. Поэтому и вера, и нравственные истоки также заслуживают внимания. Она подчеркнула, что данная идея не будет как-то ущемлять взгляды атеистов.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму свои поправки в Конституцию. Среди них оказалось предложение внести упоминание Бога в основной закон страны.