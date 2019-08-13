ИА «Ореанда-Новости» Глава совета депутатов столичного муниципального округа Якиманка Андрей Морев сообщил, что власти Москвы отказали в разрешении на проведение шествия 17 августа от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

В мэрии отказ объяснили нарушением сроков подачи заявки. В соответствующем письме департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы указано, что заявители должны были подать уведомление не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты проведения, а оно было подано лишь 9 августа.

Морев указывает на то, что позиция московской мэрии противоречит норме, в соответствии с которой депутаты представительных органов власти вправе подавать заявки за 5 дней до планируемой акции.