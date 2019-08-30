ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба столичного управления МВД обратилась к гражданам с обращением, касающимся запланированной на 31 августа несанкционированной акции протеста на Хохловской площади. Организаторов митинга призывают отказаться от его проведения, прочих жителей города – не участвовать в нём.

«В сети Интернет распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хoхловской площади. Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована», – сказал собеседник агентства ТАСС.

«Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних», – сказал представитель правоохранительного ведомства.