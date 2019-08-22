ИА «Ореанда-Новости» Московский метрополитен подал в столичный Коптевский районный суд иск к незарегистрированным кандидатам в городскую думу Илье Яшину, Юлии Галяминой, Александру Соловьёву, Ивану Жданову, Владимиру Милову, а также к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, координатору его московского штаба Олегу Степанову и руководителю отдела расследований фонда Георгию Албурову.

Адвокаты Милова и Яшина сообщили журналистам, что в настоящее время им неизвестно, в чём суть претензий метрополитена.

Ранее все указанные лица стали ответчиками по искам ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» на общую сумму более 13 миллионов рублей. «Мосгортранс» заявил претензии на 1,2 миллиона в связи с жалобами граждан на сбои движения транспорта во время несогласованных протестных акций. В иске «Автомобильных дорог» указывается на понесённые убытке в сумме более 11 миллионов рублей из-за обеспечения общественного порядка.

По информации «Новой газеты», это продолжалось около 5 минут.