ИА «Ореанда-Новости» Тверской суд города Москвы принял решение о заочном аресте бывшего главы Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Пресс-секретарь суда Светлана Скачкова сообщила, что Плахотнюк и его доверенное лицо, профессиональный боец Константин Цуцу обвиняются в 28 случаях контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Помимо этого есть данные о причастности молдавского политика к созданию международного преступного сообщества, которое занималось переправкой гашиша из Северной Африки в страны СНГ. В 2012–2019 годах к уголовной ответственности были привлечены более 60 членов данной группировки. По данным следствия, Плахотнюк мог воздействовать на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами преступного сообщества.

Плахотнюк является одним из самых богатых предпринимателей Молдавии. В 2010–2015 годах он был депутатом национального парламента. Осенью 2017 года российский суд заочно арестовал политика и объявил его в международный розыск в связи с обвинением в покушении на убийство. В июне 2019 года министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил, что Плахотнюк уехал в Лондон.