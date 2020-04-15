ИА «Ореанда-Новости» . Как сообщает мэрия столица, власти Москвы приняли решение отменить закупку гранитных бордюров на сумму в 16 миллиардов рублей.

В марте стало известно о заключении контракта мэрией Москвы о закупке бетонных бордюров на сумму в 3,2 млрд рублей.



15 апреля Владимир Ефимов, вице-мэр по имущественным отношениям в Москве, отметил, что речь идёт о «временном отказе» от закупки по благоустройству. Сумма затрат по запланированному благоустройству составляла 13 млрд рублей. Отмечают, что план был составлен «ещё в декабре».