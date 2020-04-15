15.04.2020, 20:00
Москва отменила закупку гранитных бордюров на 16 млрд рублей
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает мэрия столица, власти Москвы приняли решение отменить закупку гранитных бордюров на сумму в 16 миллиардов рублей.
В марте стало известно о заключении контракта мэрией Москвы о закупке бетонных бордюров на сумму в 3,2 млрд рублей.
В марте стало известно о заключении контракта мэрией Москвы о закупке бетонных бордюров на сумму в 3,2 млрд рублей.
15 апреля Владимир Ефимов, вице-мэр по имущественным отношениям в Москве, отметил, что речь идёт о «временном отказе» от закупки по благоустройству. Сумма затрат по запланированному благоустройству составляла 13 млрд рублей. Отмечают, что план был составлен «ещё в декабре».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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