ИА «Ореанда-Новости». Министерством иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Греческой Республики Андреас Фриганас. Представители МИДа РФ вручили ему ноту, в которой российские власти уведомили об ответе на действия греческой стороны в отношении российских дипломатов.



Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства.



Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Представители Министерства иностранных дел сообщили о том, что в ноте сказано о том, власти российского государства приняли “зеркальные меры в ответ на недружественные действия” Греческой Республики.



Напомним, одиннадцатого числа прошлого месяца греческим правительством было принято решение выслать двух российских дипломатов, а также ещё двум гражданам Российской Федерации запретить въезд на территорию государства. Местными средствами массовой информации были опубликованы сообщения, в которых указывалось, что властями Греческой Республики вынесены обвинения в отношении российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела и в совершении незаконных действиях против национальной безопасности.



Данные материалы размещались с ссылкой на высокопоставленные источники во внешнеполитических кругах.



Журналистами было названо имя только одного из российских дипломатов, который был выслан из Греции. Речь шла о сотруднике посольства Российской Федерации в Греческой Республике Викторе Яковлеве.





Позже представители Министерства иностранных дел России сообщили о том, что на действия греческих властей последуют зеркальные ответные меры. Во внешнеполитическом ведомстве было отмечено, что решение властей греческой стороны было связано с саммитом Организации Североатлантического договора, который состоялся в июле текущего года на территории Брюсселя.



По словам представителей министерства, за действиями Греческой Республики, направленных против российского государства, стоят Соединённые Штаты Америки, которые открыто поддерживают данное решение в заявлении Государственного департамента.





Официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой было сделано заявление, что действия властей Греции омрачают отношения двух государств, а греческий народ не должен страдать от “грязных провокаций”.​



Мария Захарова утверждает, что высылка сотрудников российского посольства стала итогом “игры”, в которую была затянута Греческая Республика.





Представителями греческого внешнеполитического ведомства в ответ было отмечено, что подобными заявлениями российские власти демонстрируют неуважение к их государству, а также непонимание современного мира.



Властями Греческой Республики было сделано заявление о том, что причиной высылки российских дипломатов является “негативный образ мышления” правительства РФ.