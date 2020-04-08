ИА «Ореанда-Новости». В конце марта стало известно о заключении контракта мэрией Москвы о закупке бетонных бордюров на сумму в 3,2 млрд рублей.

Затем на сайте госзакупок было опубликовано, что мэрия готовится объявить о закупке новых гранитных бордюров на сумму 16 млрд 57 млн рублей.

Источник мэрии Москвы объясняет, что закупка бордюров на огромные деньги — лишь попытка сэкономить, так как вследствие мирового кризиса цены на них будут только повышаться.