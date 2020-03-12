На данный момент ставка по ипотеке равна примерно 6%, в то время как средняя базовая находится на уровне 8,5%. Гендиректор предупреждает, что ставки могут понизиться на 1-2 процента. Многое будет зависеть от решения Центрального Банка Российской Федерации: будет он повышать или понижать ставку ипотечного кредита? Это будет известно после заседания 20-го марта этого года.