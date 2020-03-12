12.03.2020, 20:14
Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке
ИА «Ореанда-Новости». Виталий Мутко, генеральный директор «Дом.РФ», сообщил о том, что в ближайшее время банки могут начать повышать ставки по ипотеке, так как выдача кредитов сейчас им не только не приносит прибыли, из-за них банки приходят в убыток.
На данный момент ставка по ипотеке равна примерно 6%, в то время как средняя базовая находится на уровне 8,5%. Гендиректор предупреждает, что ставки могут понизиться на 1-2 процента. Многое будет зависеть от решения Центрального Банка Российской Федерации: будет он повышать или понижать ставку ипотечного кредита? Это будет известно после заседания 20-го марта этого года.
На данный момент ставка по ипотеке равна примерно 6%, в то время как средняя базовая находится на уровне 8,5%. Гендиректор предупреждает, что ставки могут понизиться на 1-2 процента. Многое будет зависеть от решения Центрального Банка Российской Федерации: будет он повышать или понижать ставку ипотечного кредита? Это будет известно после заседания 20-го марта этого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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