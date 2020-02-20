ИА «Ореанда-Новости». Артист Сергей Шнуров вступил в петербургское отделение «Партии роста».

Музыкант и артист Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Об этом было объявлено руководителем фракции «Партия роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксаной Дмитриевой на собрании партии.

Сам Шнуров отметил, что его появление в партии внесёт в работу яркие краски. «С моей биографией вы знакомы», - добавил музыкант, подчеркнув, что теперь работа однопартийцев будет «явно веселее».

Кроме того Шнуров был выдвинут делегатом от питерского отделения «Партии роста», сообщили в пресс-службе партии.



