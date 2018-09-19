ИА «Ореанда-Новости». Заместителем главы Министерства внутренних дел РФ Игорем Зубовым было сделано заявление о том, что определить, является ли человек сотрудником Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, по базе данных Федеральной миграционной службы невозможно.



Об этом он рассказал в ходе встречи с представителями средств массовой информации. По словам замминистра, в Федеральной миграционной службе “нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё”.



Об этом он рассказал в ходе встречи с представителями средств массовой информации. По словам замминистра, в Федеральной миграционной службе “нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё”.

Ранее британским проектом Bellingcat был опубликован материал, в котором отмечалось, что “согласно базе данных ФМС” Александр Петров и Руслан Боширов являются “агентами ГРУ”.





Напомним, пятого числа текущего месяца премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе заседания парламента заявила, что в “отравителями” бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются двое граждан Российской Федерации. Власти Соединённого Королевства утверждаю, что “подозреваемые” являются агентами ГРУ. Позже британская сторона обнародовала серию фотографий двух мужчин, которые, по версии следствия, прибыли на территорию страны с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.





Граждане России, обвиняемые в инциденте в Солсбери, дали интервью RT, в котором отвергли обвинения в свой адрес. Они рассказали, что являются предпринимателями из фитнес-индустрии, а Соединённое Королевство посетили в туристических целях. Британские власти заявили, что слова Петрова и Боширова являются “ложью”.





После этого Международной группой расследователей Bellingcat и The Insider были опубликованы копии служебных документов Федеральной миграционной службы, включая копии заявления на выдачу паспорта на имя Александра Петрова. На документе был штамп с подписью “сведений не давать” и кодом 195-79-66.





Исследователи указали на ряд расхождений в документах. Они отметили, что существование Петрова было документально подтверждено только девять лет назад. Также в материале подчёркивается, в номере паспорта Петрова и Боширова различаются только последние цифры.