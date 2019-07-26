ИА «Ореанда-Новости». МВД приняло в разработку документ, который позволит русскоговорящим мигрантам получить в ускоренном порядке бессрочный вид на жительство. Это касается тех граждан, чьи близкие родственники являются гражданами Российской Федерации. Также при разработке принято решение освободить желающих получить ВНЖ от необходимости получения свидетельства о знании языка.

Об этом сообщил Кирилл Адзинов, начальник управления по организации разрешительной и визовой работы генерального управления по миграции.

Основное внимание будет уделено квалифицированным специалистам. Если иностранец работает более шести месяцев по профессии, указанной в списке востребованных людей, то он может напрямую получить вид на жительство.

Ещё через полгода человек может подать заявку на российское гражданство. Документ должен вступить в силу в ближайшее время.