ИА «Ореанда-Новости» Роберт Мюллер, бывший спецпрокурор, занимающийся «российским делом», заявил, что российские власти рассчитывали на получение определённых выгод от избрания на пост президента США в 2016 году Дональда Трампа.

Во время слушаний в Конгрессе Мюллеру задали вопрос о том, пришёл ли он к выводу, что Кремль намеревался получить выгоду от победы одного из кандидатов на выборах президента США. Мюллер ответил утвердительно. На вопрос о том, о каком именно из кандидатов идёт речь, Мюллер ответил: «О Трампе».

Мюллер в течение почти 2 лет расследовал обстоятельства предполагаемого вмешательства России в выборы в США и подтвердил данный факт. Москва опровергает предъявленные обвинения. При этом спецпрокурор не подтвердил обвинения в сговоре Трампа с Россией, который отрицают представители и российской, и американской администрации.