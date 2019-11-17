17.11.2019, 19:35
На антифашистском турнире по единоборствам в Москве силовики задержали более 50 человек
ИА «Ореанда-Новости» Telegram-канале Antifa jokes сообщил, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на турнир по единоборствам памяти антифашиста Ивана Хуторского в Москве.
Указывается, что присутствующих проверяли на предмет участия в массовых беспорядках, которые состоялись в столице 27 июля. Бывший подозреваемый по делу о беспорядках Владислав Барабанов сообщил в Telegram, что было задержано более 25 человек. «Медиазона» располагает информацией о том, что число задержанных составляет от 50 до 60.Иван Хуторской – антифашист, застреленный осенью 2009 года активистом «Боевой организации русских националистов» Алексеем Коршуновым. Впоследствии Коршунов погиб на территории Украины. Основатель националистического движения Илья Горячев в 2016 году был приговорён к пожизненному заключению за организацию нескольких убийств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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