ИА «Ореанда-Новости» Telegram-канале Antifa jokes сообщил, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на турнир по единоборствам памяти антифашиста Ивана Хуторского в Москве.

Указывается, что присутствующих проверяли на предмет участия в массовых беспорядках, которые состоялись в столице 27 июля. Бывший подозреваемый по делу о беспорядках Владислав Барабанов сообщил в Telegram, что было задержано более 25 человек. «Медиазона» располагает информацией о том, что число задержанных составляет от 50 до 60.

Иван Хуторской – антифашист, застреленный осенью 2009 года активистом «Боевой организации русских националистов» Алексеем Коршуновым. Впоследствии Коршунов погиб на территории Украины. Основатель националистического движения Илья Горячев в 2016 году был приговорён к пожизненному заключению за организацию нескольких убийств.