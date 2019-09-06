ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники министерства внутренних дел России сообщили, что на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой было совершено разбойное нападение. В ночь на 6 сентября неизвестный злоумышленник в маске проник на террасу дома чиновницы в городском округе Истра (Московская область), несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Руководство министерства контролирует ход расследования обстоятельств преступления.