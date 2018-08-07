ИА «Ореанда-Новости». В Туве под суд пойдёт журналистка, которая опубликовала в социальной сети «ВКонткте» фотографию исторической давности, где присутствует свастика. Из-за этого фото её вызвали «на беседу» в отделение полиции и составили административный протокол.



Оюма Догнак, которая в предвыборной компании возглавляла штаб кандидата Ксении Собчак в Туве, задержали в Кызыле. Причиной задержания стала её публикация «ВКонтакте». Об этом инциденте пишет «Медиазона», ссылаясь на слова Алексея Прянишникова, координатора правозащиты «Открытой России».

Прянишников сообщил, что на журналистку Донгак составлен административный протокол за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. Это статья 20 пункт 3 КоАП. По утверждению собеседника, административное производство в отношении журналистки начато из-за публикации Донгак в соцсети интервью, которое взял Журналист Артур Соломонов у гражданки Германии Доры Насс. В этом интервью немка рассказывала о своём прошлом: как во времена Третьего рейха стала членом организации «Союз немецких девушек». К этому интервью прилагалась фотография, где девушки Германии в руках держат флаги со свастикой.

РБК попытались взять комментарий о случившемся у представителей Министерства внутренних дел, однако им отказали. Но по данным сайта, источник в правоохранительных органах поделился информацией, что журналистку пригласили на беседу, её вовсе не задерживали. На беседе будет обсуждаться её деятельность в социальных сетях, в частности, опубликованные несколько лет назад «посты». А будет ли выявлено какое-либо нарушение, в полиции решат 8 июля.

Напомним, в апреле 2018 года два года лишения свободы условно получила Оксана Походун, активистка запрещённого движения «Артподготовка». Она публиковала в закрытом фотоальбоме «ВКонтакте» фотографии экстремистского содержания. Изображения имели отношение к священнослужителям, президенту страны Владимиру Путину и конфликту на Украине.