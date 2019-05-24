ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте президента Украины появилась петиция, в которой требуется аннулировать ранее зарегистрированную петицию об отставке недавно заступившего на пост главы государства Владимира Зеленского.

Последняя набрала более 25 тысяч голосов – минимального количества, необходимого для её рассмотрения действующим президентом.

Автором нового документа является гражданин Сергей Федченко. Она зарегистрирована 23 мая и по состоянию на 13 часов 30 минут по московскому времени за неё отдали голоса более 7,5 тысячи человек.

Ранее глава администрации Зеленского Андрей Богдан завил, что они расценивают петицию об отставке президента как шутку. В то же время представитель штаба украинского лидера Денис Монастырский заявил, что президент отреагирует на петицию, как только достаточное количество граждан проголосуют за неё.