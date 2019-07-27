ИА «Ореанда-Новости» 25 июля на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского была размещена петиция с просьбой возобновить авиационное сообщение с Россией.

Автор документа Виктория Темченко указала на то, что из-за отмены полётов страдают обычные граждане, которые не могут навестить родственников, живущих в России.

В соответствии с действующими нормами, чтобы глава государства рассмотрел петицию, её должны подписать 25 тысяч человек. Сбор подписей будет закончен через 91 день. По состоянию на 27 июля документ собрал 125 подписей.

Киевские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Украины со ссылкой на необходимость обеспечения национальной безопасности.