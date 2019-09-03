ИА «Ореанда-Новости» Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. За поддержку проекта проголосовали 373 парламентария (против не проголосовал ни один) при необходимом минимуме в 300 голосов. Документ, который подразумевает внесение изменений в статью 80 Конституции страны, вступит в силу 1 января 2020 года.

В числе прочего отмене подлежит положение, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады. При этом, как и прежде, парламентарии не подлежат ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, кроме ответственности за оскорбление и клевету.

Теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.