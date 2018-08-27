ИА «Ореанда-Новости». Главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев потеряет около 3% ВВП в случае отказа России транспортировать природный газ через территорию Украины. Потерянная сумма сопоставима с расходами страны на оборону и значительно превышает тот объём средств, которые Россия потеряла от наложенных на неё санкций.

Фактически, в случае отказа Украина практически полностью лишается возможности финансировать оборону. Причём пострадает не только Украина – частично достанется и европейским государствам.

О возможных потерях уже говорил сам Пётр Порошенко в июне этого года. По его словам, проект «Северный поток - 2» направлен на то, чтобы «лишить Украину возможности финансировать оборону», около $3 млрд в год, которые страна получает за транзит российского газа. Пётр Порошенко также подчеркнул, что это вся сумма, которая тратится на оборону Украины.

Украинский президент уверен, что «Северный поток – 2» - политический проект, а не экономический, так как его главная цель – нанести удар по Украине и некоторым членам ЕС и НАТО.

Однако, Владимир Путин опровергает эти слова и заверяет, что проект «двойного дна» не имеет. Более того, на встрече с Ангелой Меркель он говорил о готовности России сохранять транзит через территорию Украины и в 2019 году по истечении контракта, но только в том случае, если будет урегулирована ситуация в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону украинского «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить $4,6 млрд, предусмотренных за недопоставку согласованных объёмов газа.

«Газпром» не согласен с решением, потому как считает, что оно было написано при участии посторонних личностей. Компания подала апелляцию о полной отмене решения арбитража.

Против прокладки «Северного потока – 2» выступают Соединённые Штаты и Украина, тогда как получены разрешения от ключевых стран-партнёров таких как Германия, Швеция, Финляндия.

В настоящий момент ещё улаживается заминка с Данией. Но оператор проекта на всякий случай уже разработал альтернативный маршрут газопровода в обход страны и даже отправила его на согласование в Копенгаген.