ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Верховной рады Украины приняли закон об особой процедуре отстранения от должности президента страны. За законопроект проголосовали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», – сказано в тексте закона.

Проект был предложен самим президентом Украины Владимиром Зеленским. Заместитель главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил на заседании Рады, что целью данного закона является регламентирование «механизма парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины» и обеспечение «возможности практической реализации процедуры импичмента президента».