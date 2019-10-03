ИА «Ореанда-Новости» В Киеве и Харькове проходят митинги протеста против подписания «формулы Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса донбасским республикам и отвод подразделений украинской армии из региона.

Агентство ТАСС сообщает, что рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского в Киеве собралось около 2 тысяч человек. Протестующие, среди которых есть сторонники партий «Европейская солидарность», «Голос» и других политических движений, требуют воспрепятствовать «капитуляции» Украины, не отводить войска из Донбасса и не объявлять амнистию для ополченцев. Помимо этого в акции принимают участие представители радикальных объединений, в том числе националистического толка.

1 октября, когда Зеленский объявил о подписании документа украинской стороной, ряд украинских политиков, в том числе возглавляющий «Европейскую солидарность» бывший президент Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заявили, что «формула Штайнмайера» противоречит национальным интересам.