ИА «Ореанда-Новости» 15 мая на заседании правительства Украины было приняло решение о расширении перечня товаров из России, импорт которых на территорию страны запрещён. Кабмин утвердил соответствующий проект постановления, озаглавленного «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из РФ».

Новые запреты затрагивают удобрения, сельскохозяйственную продукцию и транспорт. Помимо этого введены специальные пошлины на некоторые виды российских товаров.

В апреле 2019 года в перечень запрещённой к ввозу российской продукции уже вносились изменения. Он был дополнен стеклянной посудой, формалином, высоковольтными проводниками, электрическими приборами для железных дорог и пружинами для грузовых железнодорожных вагонов.