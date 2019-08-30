ИА «Ореанда-Новости» Издание «Украинская правда» сообщило, что самолёт с заключенными, переданными российской стороной в рамках обмена, в ближайшее время приземлится в киевском аэропорту Жуляны.

Ранее новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову также завил о начале обмена задержанными. «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», – сказано в сообщении чиновника в социальной сети Facebook.

Агентство УНИАН со ссылкой на Telegram-каналы проинформировало, что обмен состоялся и что президент Украины Владимир Зеленский выехал в Жуляны для встречи самолёта, который доставит лиц, переданных Россией.

Официального подтверждения этих данных пока нет.