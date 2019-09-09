ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с данными Центральной избирательной комиссии РФ, на всех выборах губернаторов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября, побеждают действующие главы регионов. В 16 субъектах Федерации обработано от 93 до 100 % избирательных бюллетеней, и поскольку каждый из кандидатов набрал более 50 % голосов, вторых туров, по всей видимости, не потребуется.

Главами регионов России стали следующие лица:

Алтай – Олег Хорохордин (58,82 %);

Башкирия — Радий Хабиров (82,03 %);

Калмыкия – Бату Хасиков (83,66 %);

Забайкальский край – Александр Осипов (89,61 %);

Ставропольский край – Владимир Владимиров (79,65 %);

Астраханская область – Игорь Бабушкин (75,64 %);

Волгоградская область – Андрей Бочаров (76,81 %);

Вологодская область – Олег Кувшинников (60,82 %);

Курганская область – Вадим Шумков (80,86 %);

Курская область – Роман Старовойт (81,07 %);

Липецкая область – Игорь Артамонов (67,29 %);

Мурманская область – Андрей Чибис (60,07 %);

Оренбургская область – Денис Паслер (65,94 %);

Сахалинская область – Валерий Лимаренко (56,15 %);

Челябинская область – Алексей Текслер (69,33 %);

Санкт-Петербург – Александр Беглов (64,68 %).