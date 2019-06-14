ИА «Ореанда-Новости» На границе России и Украины начали действовать два временных пунктах выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Уже одобрены заявления на выдачу документов для 1,2 тысячи жителей Донбасса. Всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тысяч жителей обеих самопровозглашённых республик.

Ранее глава миграционной службы ДНР Владимир Краснощока сообщил, что на территорию России для получения гражданства прибыли 34 жителя республики. Чиновник сказал, что это первая поездка, а в дальнейшем планируется доставлять граждан практически ежедневно.

Предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР осуществляется по упрощённой процедуре в соответствии с указом президента России Владимира Путина.