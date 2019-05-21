ИА «Ореанда-Новости» Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило на своём официальном сайте, что начато расследование «по факту возможной государственной измены первых лиц государства».

Заявление в правоохранительное ведомство было подано бывшим заместителем главы администрации президента Украины Андреем Портновым, который занимал этот пост при Викторе Януковиче. В соответствии с данным заявлением Пётр Порошенко должен понести ответственность за несколько преступлений: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, государственная измена, превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий. Заявление Портнова затрагивает события 25 ноября 2018 года, когда группа украинских военных судов проникла в Азовское море через Керченский пролив.

В то же время– упомянуто лишь, что расследование связано с проверкой информации «о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений».