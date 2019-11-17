17.11.2019, 17:14
Над украинскими позициями в Донбассе подняты флаги США
ИА «Ореанда-Новости» Луганский информационный центр со ссылкой на представителя пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ивана Филипоненко сообщил, что 16 ноября командование двух бригад украинской армии отдало приказ поднять над позициями в селе Крымское и посёлке Мироновский флаги США.
По данным Филипоненко, «звёздно-полосатые» знамёна были вывешены в связи с приездом Хоффмана Вэйна, журналиста американского издания The New York Times.В ЛНР полагают, что таким образом командование Вооружённых сил Украины намерено продемонстрировать, что «широкая общественность Америки узнает, насколько её любят и ждут на Украине».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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