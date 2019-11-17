ИА «Ореанда-Новости» Луганский информационный центр со ссылкой на представителя пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ивана Филипоненко сообщил, что 16 ноября командование двух бригад украинской армии отдало приказ поднять над позициями в селе Крымское и посёлке Мироновский флаги США.

По данным Филипоненко, «звёздно-полосатые» знамёна были вывешены в связи с приездом Хоффмана Вэйна, журналиста американского издания The New York Times.

В ЛНР полагают, что таким образом командование Вооружённых сил Украины намерено продемонстрировать, что «широкая общественность Америки узнает, насколько её любят и ждут на Украине».