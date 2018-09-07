ИА «Ореанда-Новости». Российское отделение Transparency International, которое является неправительственной организацией по борьбе с коррупцией, нашла конфликт интересов у девяти депутатов Московской городской и Московской областной думы. Среди них указана Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня». В одном списке с Бабкиной оказался лыжник Александр Легков и депутат Олег Сорока.



Transparency International проверила городскую и областную думу, итоги проверки опубликовали на сайте организации. Проверку на чистоту интересов не прошли девять депутатов.

Напомним, певица Надежда Бабкина является зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Лыжник Легков – зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта, также в конфликте интересов обнаружили у Олега Сороки — члена ​комиссий Мосгордумы по градостроительству, городскому хозяйству и жилищной политике.





Например, Надежда Бабкина в роли депутата контролирует деятельность департамента культуры Москвы, однако при этом она является учредителем театра.

«Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — утверждает Transparency International.

Там отмечают, что Бабкина каждый раз, заключая договор с театром на выступление на его сцене, должна согласовать этот договор с учредителем театра. И за прошлый год она заключила около трёх таких договоров, на сумму около 6,9 миллионов рублей. В связи с чем, в организации Transparency International Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег.

Это не всё, вторым моментом, где налицо наблюдается конфликт интересов, назвали вопросы реализации билетов на театральные выступления. Эти билеты находятся под контролем комиссии по культуре, то есть в введении самой Надежды Бабкиной.



Сама певица «не комментирует» эту публикацию Transparency International, об этом сообщил пресс-атташе зампреда комиссии Мосгордумы Надежды Бабкиной.

Конфликт интересов подразумевает под собой возможное (не обязательное) влияние на заключение контрактов, например, по госзакупкам. Отмечается, что влияние может оказываться как в положительную, так и в отрицательную сторону.