ИА «Ореанда-Новости». Граждане России, которые нарушат режим карантина, будут получать СМС-уведомления. Сообщения буду приходить с 3 апреля. Соответствующее распоряжение дал профильным ведомствам российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер поручил обеспечить информирование граждан через СМС-оповещение Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору. Полученные данные будут передаваться профильным ведомствам и в группу Госсовета России по противодействию распространения коронавируса. В отношении граждан, нарушивших предписанный им режим карантина, будут приняты превентивные меры.

Кроме того Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко представить прогноз распространения коронавируса в России по регионам.