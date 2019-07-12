ИА «Ореанда-Новости» Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что администрация США преследует цель воспрепятствовать распространению акции «Бессмертный полк» вне России.

«В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции «Бессмертный полк», – сказал Нарышкин на заседании совета фонда «История Отечества». Он назвал такие действия циничными попытками противодействия Москве со стороны её геополитических противников.