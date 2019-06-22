22.06.2019, 09:33
НАТО оценила вероятность войны с Россией
ИА «Ореанда-Новости» Оборонный колледж Североатлантического альянса опубликовал доклад, озаглавленный «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».В числе прочего в нём указывается, что военный конфликт между Россией и НАТО маловероятен, но всё же возможен. В данном документе отмечается, что российские власти имеют возможность использовать прибалтийские государства «для разрушения архитектуры безопасности Европы», поэтому в данном регионе необходимо увеличить численность военного контингента США. «За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. […] Развертывание военных должно дополнять существующие договорённости по расширению передового присутствия», – сказано в докладе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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