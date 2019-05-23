ИА «Ореанда-Новости» Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил на официальном сайте блока, что Североатлантический альянс не признаёт и никогда не признает вхождение Крыма в состав России и призвал Кремль вывести с полуострова войска.

В сообщении Пича говорится о «незаконной аннексии» Крыма Россией, а также о необходимости освободить украинских моряков и суда, взятые в плен осенью 2018 года в Азовском море.

Натовский чиновник также обратился к российским властям с призывом перестать оказывать поддержку ополченцам в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках на востоке Украины. Таким образом, несмотря на неоднократные заверения Москвы в противоположном, страны Запада по-прежнему считают, что в Донбассе присутствуют российские военнослужащие.