ИА «Ореанда-Новости». На прошедших парламентских выборах в Швеции в воскресенье, 9 сентября, триумфаторами вышли правые силы страны, пусть и уступив лишь 0,5% голосов правящему союзу левоцентристов – 40,1% против 40,6%. Это лишь больше осложнило и обострило и без того сложный процесс формирования правительства.

Поражает то, что оппозиционная ультраправая партия «Шведские демократы», которая не причисляется ни к одному из блоков, смогла набрать 17,8% голосов – почти на 5% больше, чем в предыдущие выборы. Партия была основана группой «неофашистских экстремистов». Правые радикалы теперь готовы взять власть в свои руки и уже заявили о готовности сформировать коалиционное правительство. Возможно, относительный успех националистов на этих выборах – очередное свидетельство недовольства жителей страны ситуацией с мигрантами, сложившейся в Швеции – с таким тревожным знаком стране придётся считаться. Швеция столкнулась лицом к лицу с тем, что популистское сопротивление обретает реальную политическую силу.

Что отличает «Шведских демократов» от многочисленных европейских популистов, так это их позиция по отношению к России и их нежелание с ней сближаться. Лидер партии Акессон в одном из интервью напомнил о многолетнем напряжении в отношениях между Москвой и Стокгольмом, а также отметил, что не считать Россию военной угрозой в течение целых 20 лет – исключение из исторических правил и ошибка.

Правоцентристский альянс состоит из четырёх партий (либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии (Модератерна), Партии центра, партии Либералов и христианских демократов) и возглавляется Ульфом Кристерссоном. После объявления результатов он выступил с призывом правительству уйти в отставку в полном составе, потому что нынешнее руководство страной, по мнению лидера правых сил, исчерпало себя.

На формирование нового коалиционного правительства, которое будет работать в течение ближайших четырёх лет, отведено две недели. Но грядущие переговоры представителей правого и левого блоков обещают доставить проблем, потому как в каждый из блоков входят силы, критически настроенные против друг друга.