ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 июня Алексей Навальный проиграл суд Михаилу Прохорову. Согласно решению суда, Навальному нужно выплатить один рубль компенсации Прохорову. Рассказываем подробности судебного дела.

Люблинский суд удовлетворил требования Прохорова возместить ему один рубль и опровергнуть распространённую информацию. Это значит, что кроме того, что Навальный должен выплатить компенсацию один рубль Прохорову, он также должен на своём сайте и видеоблоге разместить информацию, которая будет опровергать коррупционную связь Прохорова с бывшим вице-премьером Александром Хлопониным.

Иск Прохоров направил в суд на оппозиционера после того, как Навальный разместил на своём сайте материал под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру». Прохоров решил защитить свою честь и подал иск на один рубль.

На само судебное заседание, где суд вынес решение, Навальный не пришёл. Его юрист пояснил, что его должным образом не известили о заседании. При этом правозащитники Навального заметили, что в материалах есть недочёт – дата некорректно написана. Однако суд отказался перенести заседание. При этом адвокат Навального Иван Жданов вёл себя весьма несдержанно на заседании, перебивал судью, его пришлось удалить из зала.

На суде показали весь видеоролик, который и стал поводом для разногласий, он длится 14 минут. Защита Прохорова пояснила, что Навальный опубликовал ролик, но в правоохранительные органы не обратился (другая сторона утверждает обратное). Он должен был дождаться решения суда по этому вопросу, прежде чем публиковать свои ролики. Со слов юристов Прохорова, Навальный занимается провокационной деятельностью, цель её – принести популярность.

При этом защита Прохорова сказала, что этот ролик может быть опубликован на сайте блогера, но только, если рядом будет решение суда о недействительности этой информации и опровержение.



Видео, которое стало причиной судебного разбирательства:



