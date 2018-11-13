ИА «Ореанда-Новости» Причиной установление запрета на выезд за пределы Российской Федерации, в первую очередь, стали долги.

2 миллиона 164 тысячи рублей - сумма, которую должен Алексей Навальный компании «Кировлес». Эти деньги скандально известный блогер должен выплатить еще в прошлом году, когда районным московским судом он и два его подельника были признаны виновны в растрате 16 миллионов рублей, принадлежащие компании. Конечно, с самого начала «Кировлес» требовал намного большую сумму, но суд внёс некоторые поправки.

Навальный же взбунтовался. Блогер утверждает, что все долги давно уже выплатил, а оставшиеся небольшие исполнительные производства не несут материального характера.

Запрет на выезд Навального за пределы Российской Федерации объявили в Федеральной службе судебных приставов. Хотя конкретные причины в официальном документе указаны не были, решение обосновали статьёй 15 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Алексея Навального задержали в аэропорту во время попытки вылета в Страсбург, куда он летел, чтобы услышать оглашение решения Европейского суда. Дело, вынесенное на рассмотрение, имеет вполне логичную тему: скандальный блогер хочет выяснить, есть ли политическая мотивация постоянно задерживать его на митингах.

Сам Навальный считает запрет на вылет за границу - делом принципа лично Владимира Владимировича Путина и его заместителей, которые, якобы, таким образом воюют с «оппозиционером» и пытаются усложнить ему жизнь. Хотя в последних фактических действиях скандального блогера нет ничего противозаконного: он просто перевёл чуть больше 15 тысяч рублей на счет журнала The New Times, которому вскоре тоже нужно будет выплатить штраф, но уже размером не в 1 миллион, а в 22.

Впрочем, сам Навальный тоже не отличается сдержанностью ни в своих высказываниях, ни в своих действиях. Особенно, если учитывать, что в его митингах постоянно принимают участие несовершеннолетние граждане (и по этому поводу в Госдуме приняли закон, ужесточающие меры пресечения для лиц, вовлекающих детей в несанкционированные демонстрации).