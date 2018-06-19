ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. В своём Instаgram-профиле политик Алексей Навальный сообщил, что планирует устроить в некоторых городах России, где не планировалось проведение матчей мундиаля, акции протеста. Он планирует протестовать против идеи правительства повышать пенсионный возраст в России. Заявка на проведение митинга уже лежит в администрации городов. Другие политики также планируют устроить подобные протесты.

В планах Навального устроить мероприятия протеста почти в двух десятках российских городов. Оппозиционер отметил в своём сообщении, что акции пройдут в таких городах, как Красноярск, Липецк, Новокузнецк, Бийск, Мурманск, Тверь, Краснодар, Белгорода, Псков, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Ярославль, Оренбург, Чебоксары, Ставрополь, Хабаровск, Ижевск. Состоятся они 1-го июля. Политик призвал россиян, живущих в данных городах, участвовать, если они не согласны с повышением пенсионного возраста. Он отметил, что политические взгляды и предпочтения не имеют значения, так как речь идёт только о пенсионной реформе.

В администрации некоторых городов уже подтвердили информацию, что заявки на проведение митингов поданы. Так, например, в Краснодаре ответили, что её рассмотрят в установленные законодательством сроки.

Акции против реформы планирую провести и другие партии. Представители партии «Левый фронт» и Моссовета во вторник, 19 июня, также подали заявку на проведение подобного митинга. Они планирует провести акцию 4 июля в Москве на площади Революции. Желаемое время проведения – с 17:30 до 21:30 часов. Предполагаемое количество участников – до двух тысяч человек. Такую информации сообщили сайту РБК в мэрии Москвы.

Партия «Яблоко» также планирует ближе к вечеру 19 июня подать заявку на участие в митинге. Цель всё та же – против повышения пенсионного возраста. Представители «Яблока» рассчитывают провести митинг 3 июля в 19 часов на Суворовской площади.

Известно, что 16 июня правительство страны внесло данный законопроект на рассмотрение в Госдуму, однако все партии, кроме «Единой России», высказались, что будут голосовать против.