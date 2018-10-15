ИА «Ореанда-Новости». Оппозиционер и политик Алексей Навальный сообщил, что его вызвали в правоохранительные органы по уголовному делу, которое было заведено в 2016 году. Перед походом к следователю Навальный высказал мнение, что ему предъявят обвинение по данному уголовному делу. Однако уже после визита в МВД Навальный сообщил, что этого не произошло. В полиции его только попросили подписать «стандартную бумагу с разъяснением прав».

Подробности Навальный рассказал в своём блоге. Напомним, накануне Навального выпустили из спецприёмника, где он был задержан на 50 суток, а сегодня утром он получил сообщение о вызове в МВД.

С его слов, следователь МВД позвонил адвокату Навального и заявил, что его клиент должен прийти к нему 15 октября в 14:00, где «будет предъявлено обвинение по ещё одному уголовному делу». Речь шла об уголовном деле по ч. 5 ст. 128.1, которое возбудили в 2016 году после расследования Фондом борьбы с коррупции. Павел Карпов, бывший сотрудник МВД написал заявление на Навального, обвинив его в клевете.



«Заявление на меня написал бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского», Павел Карпов», — рассказал оппозиционер, пояснив, что сотрудники ФБК обнаружили в собственности Карпова дорогие квартиры и машины.

Летом того же года дома у Навального прошёл обыск. Дело в том, что расследование фонда утверждало, что Карпов причастен к гибели в 2009 году сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Однако Мещанский суд Москвы признал, что это утверждение не соответствует действительности. При этом прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу о клевете и направлять его в суд. Материалы дела вернули дознавателю, чтобы устранить некоторые нарушения, которые были найдены в документах.

За клевету предусмотрено наказание в штрафа в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет либо обязательными работами на срок до 480 часов.