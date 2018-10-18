ИА «Ореанда-Новости». Политик Алексей Навальный принял вызов главы Росгвардии Виктора Золотова. Дуэль может состояться, но словесная. Навальный пригласил Золотова на теледебаты, теперь ответ за Золотовым.

Оппозиционер Алексей Навальный после освобождения из-под ареста записал ответ директору Росгвардии Виктору Золотову. Ранее Золотов вызвал его на дуэль на ринг или татами после того, как Фонд борьбы с коррупции опубликовал видеозапись расследования о нарушениях с госзакупками и коррупции в ведомстве. Ответ Навальный опубликовал на своём YouTube-канале.

Навальный предложил в эфире любого федерального телевизионного канала вступить в словесный бой:

– Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их [дебаты] все равно посмотрят миллионы людей», — сказал он Золотову.

На размышления своему сопернику политик дал неделю.

– Шлите своих секундантов или что еще вам там не хватает для сатисфакции, — заключил он.

Напомним, ранее политик не мог ответить на требование Золотова, опубликованное 11 сентября, из-за того, что отбывал административный арест 50 суток. В своём обращении Золотов пообещал сделать из оппозиционера «хорошую, сочную отбивную». Поводом послужило расследование о закупках по завышенным ценам, которое оскорбило главу Росгвардии, поэтому он потребовал сатисфакции.

При этом в видео-ответе Навальный назвал главу Росгвардии «ходячей иллюстрацией незаконного обогащения».

– Я все равно не откажусь от своего мнения о вас. Я считаю, что вы вор, – заявил Навальный.

Пока оппозиционер отбывал арест, Золотову ответила его жена, Юлия Навальная. В Instagram она назвала его трусом и вором. Жена политика обратила внимание, что директор Росгвардии записал обращение именно тогда, когда Навальный находился под арестом.