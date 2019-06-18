ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп сообщил в одной из социальных сетей, что новым исполняющим обязанности министра обороны назначен Марк Эспер.

«И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в Сенате США. – Ред.)… Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра Сухопутных сил Марка Эспера новым и. о. министра обороны», –говорится в сообщении. Хозяин Белого дома отметил, что он не сомневается, что Эспер «отлично справится» с работой.

Прежде чем стать главой Сухопутных войск, Эспер занимал пост вице-президента оборонной компании Raytheon, работал старшим сотрудником в аппарате Сената, руководил экспертным центром Heritage Foundation.